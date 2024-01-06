В США признались, что могут с легкостью помочь Украине

Петреус сказал об этом, обсуждая блокировку финансирования Украины в Конгрессе США.

«Есть очень сильное двухпартийное большинство в Сенате, а также довольно значительное в Палате представителей, которые хотят одобрить помощь Украине. Но именно динамика в Палате представителей затрудняет это. Я думаю, что это будет решено. Вопрос в том, «когда?». Как долго может продолжаться ситуация на Украине, прежде чем мы сможем перезапустить двигатели, имея на руках очень значительную сумму - 44 миллиарда долларов - это не тривиально, но это также очень доступно. Учтите, что это за два года, при том, что наш оборонный бюджет составляет 1,7 триллиона долларов. Это очень необходимо, это вопрос «добра против зла», насколько это возможно.

Если Россия добьется победы, если Путину удастся достичь своих очень больших целей на Украине, он не остановится на этом. Следующей целью станет Молдова, возможно, одна из стран Балтии или другие.

Генри Киссинджер перед смертью сказал, что защита НАТО теперь начинается на границе между Украиной и Россией, и я с этим полностью согласен», - сказал Петреус.