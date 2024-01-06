Сколько человек будут жить в Баку в будущем

В Баку прогнозируется изменение численности населения от 2,62 до 3,17 млн. человек. Это отражено в Генеральном плане развития столицы до 2040 года.

30 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об утверждении генерального плана развития Баку до 2040 года.

Генплан разработан победителем международного тендера немецкой компанией AS+P Albert Speer + Partner Gmbh.