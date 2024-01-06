Саудовская Аравия снижает цены на нефть по всему миру

В то время как Россия надеется на дорогую нефть, поскольку раздутый военными расходами бюджет сверстан исходя из средней цены $71 за баррель, рынок остается слабым, и один из главных игроков - Саудовская Аравия - снижает цены, сообщает Bloomberg.

Государственная Saudi Aramco на февраль снижает цены для покупателей во всех регионах, включая главный рынок – Азию. Цены на саудовскую нефть определяются через премию к бенчмарку – эталонному для того или иного рынка сорту (Brent для Северо-Западной Европы, Dubai Crude для Азии). Премия ее основного сорта нефти Arab Light для стран Азии сократится на $2 - до $1,5 за баррель. Это больше, чем ожидали опрошенные Bloomberg трейдеры и нефтеперерабатывающие заводы (их прогноз предполагал снижение на $1,25). Saudi Aramco также снизила цены на все февральские поставки в Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Северную Америку.

Мировые цены на нефть в прошлом году снизились впервые с 2020 г. Война Израиля с ХАМАС и опасения серьезного конфликта на Ближнем Востоке не привели к серьезному росту цен. Нападения боевиков-хуситов на торговые суда также пока не привели к перебоям в поставках. Предложение при этом растет, США наращивают добычу, повышая вероятность профицита на рынке: многие экономисты опасаются, что мировая экономика замедлит рост и спрос на нефть будет меньше. Чтобы держать цены, ОПЕК+ пришлось продлить сокращение добычи на весь этот год. К тому же потребление нефти в феврале-марте обычно снижается, и НПЗ используют это время для регулярного ремонта.

Российские же власти остаются оптимистами. В бюджет-2024 заложена средняя цена нефти в течение года - $71 за баррель Urals. За 11 месяцев прошлого года она, по данным Минфина, была $62,9. Премия $2 к бенчмарку означает цену саудовской нефти чуть ниже $80, но российская по-прежнему продается с дисконтом. Все держится на бюджетных расходах, запланирован 20%-ный рост доходов и расходов бюджета, но что, вдруг цены на нефть пойдут вниз, спрашивает профессор ВШЭ Евгений Коган. «Главным риском для экономики мы видим крах рынка нефти», – предупреждали аналитики MMI.