Армения не собирается восстанавливать радио Sputnik

Глава комиссии по телевидению и радио (КТР) Армении Тигран Акопян заявил об отсутствии предпосылок к восстановлению лицензии радио Sputnik Армения. Об этом сообщается на сайте КТР.

Комиссия по телевидению и радио Армении 20 декабря приостановила на 30 дней лицензию радиокомпании "Тоспа" - ретранслятора радио Sputnik Армения. В комиссии уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство было инициировано в связи с программой "Абовян Тайм".

По данным пресс-службы КТР, об этом Акопян заявил на встрече в пятницу с членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, главным редактором радио Sputnik, исполнительным директором медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским и заместителем главредактора "Россия сегодня" Андреем Благодыренко.

По словам Акопяна, данное решение является аргументированным и юридически неуязвимым. Он также подчеркнул недопустимость распространения на территории Армения программы "Пятница с Тиграном Кеосаяном", которая, по его словам, полна измышлений, сплетен, клеветы, оскорблений в адрес Республики Армения.

"Председатель комиссии подчеркнул, что реакция российской стороны на решение регулирующего органа Армении вызывает удивление и не соответствует духу армяно-российского стратегического партнерства. Он ознакомил российских коллег с позицией комиссии, заключающейся в том, что предпосылок для восстановления лицензии "Тоспа" пока нет, поскольку ни "Тоспа", ни Радио Sputnik не выразили официального мнения о содержании программы "Пятница с Тиграном Кеосаяном"", - говорится в сообщении.

При этом, как заявили в пресс-службе, Акопян подчеркнул важность международного сотрудничества, в том числе со СМИ союзной России.

Отмечается, что Вышинский "поблагодарил за прием и искреннюю беседу и изложил свои подходы" по обсуждаемой теме.