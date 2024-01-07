Разногласия между США и Израилем
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты отвергают заявления израильских чиновников, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы, палестинцы должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия.
Блинкен подчеркнул, что Вашингтон отвергает заявления некоторых министров и законодателей израильской стороны, которые призывают к переселению палестинцев за пределы Газы.
Госсекретарь подчеркнул, что палестинцы должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия.
До этого Израиль провел переговоры с Конго о добровольном переселении жителей сектора Газа. В тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил призыв властей Израиля разработать план перемещения жителей сектора Газа за пределы анклава.