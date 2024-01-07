Россия создала гуманитарную катастрофу на захваченных территориях
Российские войска создали гуманитарную катастрофу на временно оккупированных территориях Украины, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Федоров пояснил, что на временно оккупированных территориях Запорожской области наблюдается значительная нехватка медикаментов. По словам мэра, в области есть несколько проблем: импортных лекарств или нет, или цена недоступна для людей; нет обязательных детских вакцин БЦЖ и АКДС - не поставляют, родители ждут прививки от туберкулеза более полугода; отсутствует часть жизненно необходимых лекарств против болезней сердца, желудка, гипертензии отпускаются исключительно по рецептам. Чтобы его взять, необходимо выстоять огромную очередь к врачу. Также обслуживание у врача невозможно без российского паспорта.