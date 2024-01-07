Зеленский об оборонном сотрудничестве с Турцией

Единая европейская оружейная промышленность является единственным решением для того, чтобы в долгосрочной перспективе обезопасить Европу от России. Такое заявление на конференции в Швеции «Общество и оборона» сделал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия продолжает вести гибридную войну против Европы, но ее можно победить. Украинский лидер подчеркнул, что Украина является одним из самых весомых европейских доноров безопасности. Говоря об этом, он поблагодарил Швецию за оказываемую поддержку и рассказал о важности совместного производства с этой страной.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей и Великобританией. Также есть соответствующие договоренности с Чехией, США и ФРГ.

«Поэтому совместное производство со Швецией для нас – приоритет. И я уверен, что придет такой день, когда мы с вами сможем увидеть открытие в Украине первого совместного производства», – отметил украинский лидер.