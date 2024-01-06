В Баку будут созданы новые центры

Развитие Баку до 2040 года будет основано на стратегии многоцентрового развития, говорится в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

- Подцентры будут служить воротами в центр города с разных сторон периферии, являясь стратегически важными центрами, расположенными в пределах Центрального Баку. Связь между этими районами и основным центром города будет обеспечиваться с помощью эффективной системы общественного транспорта и автомагистралей.

- Региональные центры, выступая в роли региональных аналогов Центрального Баку, будут обеспечивать высокий уровень оказания городских услуг на территориях, входящих в его сферу влияния. Обеспечивается связь региональных центров с центром Баку через существующую/планируемую транспортную инфраструктуру. Предполагается, что эти центры будут иметь достаточные территориальные возможности для расширения города или роста населения;

- Главный городской центр (Центральный Баку) будет функционировать как экономический и административный центр столицы Баку, где будут предоставляться специфические и специализированные городские услуги и размещены объекты культуры высокого уровня;

Было отмечено, что стратегия многоцентрового развития направлена на достижение двух основных целей:

Концепция многоцентрового развития не направлена на “однотипное развитие” определенных центров. Наоборот, согласно концепции, предполагается сохранение городских характеристик центров, но в то же время повышение уровня обеспеченности жилищным фондом и социальными услугами в пределах предполагаемого охвата этих центров и, таким образом, формирование территории, способной удовлетворить их потребности на местном уровне.

Главный городской центр (Центральный Баку) включает шесть административных районов города Баку (Сабаильский, Ясамальский, Насиминский, Наримановский, Низаминский, Хатаинский) и территорию поселка Гарачухур. Покрытие Центрального Баку включает в себя территорию и основные районы развития, которые будут покрыты будущей сетью метро. Причина включения поселка Гарачухур в состав Центрального Баку заключается в том, что большая его часть имеет плотность застройки, характерную для внутригородских территорий, и существуют перспективные планы по соединению территории поселка с системой метро. Кроме того, поскольку поселок разделен топографическими ограничениями на восточную и южную части, функциональные связи с центральным Баку являются преобладающими.

На территории города предполагается создание двух региональных центров:

Мярдакян - поселок, расположенный к востоку от Баку, сохранит свой поселковый характер сельского типа. Свободные земельные участки в районах средней плотности с индивидуальными домами будут разрабатываться на основе концепции точечной застройки;

Алят - новый экономический центр, состоящий из жилых районов с высокой плотностью населения, который будет создан вокруг свободной экономической зоны в южной части Баку.

На территории города планируется создать 4 субцентра:

Зых и Говсан предназначены для совместной застройки жилых кварталов средней плотности, прибрежных населенных пунктов и зон отдыха, выступающих в роли городских ворот к востоку от Баку. В настоящее время ни одно из двух поселений не имеет потенциала выступать в качестве центра, но совместное развитие двух прибрежных городов выглядит весьма перспективным;

Сабунчу задумывается как город-аэропорт, состоящий из многофункциональных (смешанного назначения) жилых районов. Сабунчу имеет сильную связь с общественным транспортом и сеть услуг, охват которой в настоящее время составляет 0,38 миллиона человек;

Бинагади будет развиваться как центр, состоящий из жилых районов средней плотности, которые будут действовать как северные ворота. Бинагади получит возможность воспользоваться возможностями отдыха, созданными в рамках плана восстановления озера Беюкшор к северу от субцентра города;

Локбатан будет развиваться как логистический (доставка в конечный пункт назначения) и производственный центр, который служит западными воротами в город и является частью зеленой полосы вдоль восточной части.