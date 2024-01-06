Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:37

О стратегическом повороте на восток в России принято говорить с нескрываемым торжеством: ушли от нехорошей зависимости от проклятого Запада! Тем интереснее, что получили взамен. Глава департамента внешней торговли Института Гайдара Александр Кнобель и старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Александр Фиранчук проанализировали данные Главного таможенного управления Китая и прошли к выводу: еще в 2022 году Китай вытеснил Европейский Союз с места основного торгового партнера России. В минувшем году его доминирующее положение укрепилось. Итогами своего исследования ученые поделились в декабрьском мониторинге экономической ситуации в России, который выпускает Институт Гайдара.

По итогам десяти месяцев 2023 года доля Китая в международной торговле России составила 32% (41% в импорте и 26% в экспорте). По итогам года прирост товарооборота составляет 22% по отношению в 2022 году и 60% по отношению к довоенному 2021 году. Динамика потрясающая. Нельзя сказать, что движение взаимное. По товарообороту Россия едва вышла на позиции, которые занимает в китайской торговле Австралия – 3,9%. Больше у Тайваня – 4,5%, Южной Кореи – 5,2%, Японии – 5,4%, США – 11,2%, ЕС – 13,2%. Стоит ли напоминать, что это все так называемые недружественные к России страны, но Китаю они в буквальном смысле намного дороже России. И не только по объемам товарного обмена, но и по его качеству: у партнеров с «большого Запада» Китай получает высокотехнологичную продукцию, которую больше взять негде, а из России идут поставки сырья, которое при необходимости можно купить у другого поставщика. Российские ископаемые энергоносители составили в январе-октябре 2023 года 70% российского импорта в Китай. При этом китайские товарищи платили за них меньше, поскольку нефть продавалась со скидкой. По оценке аналитиков, китайцы сэкономили на российской нефти 3,7 миллиарда долларов в 2022 году и 5,3 миллиарда в 2023 году.