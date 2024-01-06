Россия – это уже почти Китай по страницам одного исследования
О стратегическом повороте на восток в России принято говорить с нескрываемым торжеством: ушли от нехорошей зависимости от проклятого Запада! Тем интереснее, что получили взамен.
Глава департамента внешней торговли Института Гайдара Александр Кнобель и старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Александр Фиранчук проанализировали данные Главного таможенного управления Китая и прошли к выводу: еще в 2022 году Китай вытеснил Европейский Союз с места основного торгового партнера России. В минувшем году его доминирующее положение укрепилось. Итогами своего исследования ученые поделились в декабрьском мониторинге экономической ситуации в России, который выпускает Институт Гайдара.
По итогам десяти месяцев 2023 года доля Китая в международной торговле России составила 32% (41% в импорте и 26% в экспорте). По итогам года прирост товарооборота составляет 22% по отношению в 2022 году и 60% по отношению к довоенному 2021 году. Динамика потрясающая.
Нельзя сказать, что движение взаимное. По товарообороту Россия едва вышла на позиции, которые занимает в китайской торговле Австралия – 3,9%. Больше у Тайваня – 4,5%, Южной Кореи – 5,2%, Японии – 5,4%, США – 11,2%, ЕС – 13,2%. Стоит ли напоминать, что это все так называемые недружественные к России страны, но Китаю они в буквальном смысле намного дороже России. И не только по объемам товарного обмена, но и по его качеству: у партнеров с «большого Запада» Китай получает высокотехнологичную продукцию, которую больше взять негде, а из России идут поставки сырья, которое при необходимости можно купить у другого поставщика.
Российские ископаемые энергоносители составили в январе-октябре 2023 года 70% российского импорта в Китай. При этом китайские товарищи платили за них меньше, поскольку нефть продавалась со скидкой. По оценке аналитиков, китайцы сэкономили на российской нефти 3,7 миллиарда долларов в 2022 году и 5,3 миллиарда в 2023 году.
Зато сам Китай выступает по отношению к России в том отношении, в котором по отношению к Китаю выступает Запад: он поставляет сложное оборудование. 61% экспорта в Россию приходится на категорию «Машины, оборудование и транспортные средства».
То, что россияне видят невооруженным глазом – тотально вытеснение западных автомобилей китайскими, подтверждается и цифрами, которые приводят экономисты. Поставки легковых и грузовых машин из Китая выросли в восемь раз (!) по сравнению с 2021 годом. На Китай сейчас приходится 32% экспорта легковых авто и 45% экспорта грузовиков.
Очевидно, что без транспорта Россия после ухода западных производителей не останется, а вот останется ли с автомобилестроением – большой вопрос. Китай предпочитает продавать в Россию готовую продукцию, а не размещать там сборочное производство или тем более переносить основное. А, например, массовое наполнение рынка китайскими грузовиками создает мрачные перспективы для КамАза. Пока его спасает огромный военный заказ, но когда-то он пойдет на убыль, а вернуться на внутренний рынок, где прочно обосновались китайцы, будет практически невозможно. Развивать промышленное производство России Пекин совсем не заинтересован, его задача – монопольное положение на российском рынке. И движется он к этой цели сумасшедшими – китайскими – темпами.
Тут впору вспомнить придыхание, с которым в Кремле произносится слово «суверенитет». В Китае его выслушивают с вежливой улыбкой.