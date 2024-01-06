Маска обвинили в использовании наркотиков

Илон Маск употреблял наркотики, включая ЛСД, кокаин, экстази, псилоцибиновые грибы и кетамин, на различных закрытых вечеринках по всему миру, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, с 2018 по 2021 год Маск посетил несколько вечеринок, участники которых сдают телефоны и подписывают договоры о неразглашении.

То, что Маск употреблял запрещенные наркотики, беспокоит руководителей Tesla и SpaceX. Некоторые члены совета директоров опасаются, что употребление миллиардером наркотиков может нанести вред его компаниям.

Они напомнили о переменах в его взглядах, резких выражениях и провокативном поведении.

Сам же Маск отрицает свою причастность к наркотикам — после скандала с затяжкой папиросы с марихуаной на одном из подкастов (что даже привело к появлению известных мемов) он сообщил, что регулярно проходит тесты на наркотики и не провалил ни одного.

Алекс Спиро, адвокат Маска, заявил, что утверждение об употреблении наркотиков является ложным.