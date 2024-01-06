Баку ждут грандиозные проекты

В Баку будут созданы трамвайные и метробусные виды общественного транспорта. Это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Кроме того, согласно Генплану, до конца 2027 года запланировано строительство новой магистральной автомобильной дороги, соединяющей Баку и Сумгаит, с целью фундаментального решения транспортной проблемы северного въезда-выезда столицы.

В соответствии с документом, для защиты центральной части столицы от дополнительного движения планируется создать новый диагональный транспортный маршрут Мехдиабад - Дарнагюль - проспект Зия Буниатова - Кешля - проспект Бабека - «Белый город» - проспект Нобеля.

Согласно Генеральному плану развития города Баку до 2040 года в непосредственной близости от границ центральной части Баку будет создан зеленый университетский городок.