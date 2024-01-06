Лучшая спортсменка Азербайджана-2022: «Ненавижу спорт! Не понимаю, почему я в нем» ВИДЕО
Сильнейшая азербайджанская фехтовальщица, чемпионка Европы-2022 и серебряный призер чемпионата мира того же года Анна Башта поделилась интересными деталями перехода под флаг Азербайджана, попыталась объяснить, почему 2023-й год получился для нее неудачным, рассказала о cвоем отношении к спорту и о том, что ее мотивирует.
Отвечая на вопрос «Как получилось, что ты стала выступать за Азербайджан?», Анна отметила, что причиной по большому счету стала ее травма и непопадание в сборную России.
«Я сломала обе руки на тренировке, - рассказывает уроженка Тольятти в интервью YouTube-каналу Good People. - Пропустила какое-то время. Не отобралась в сборную России, не поехала на чемпионаты мира и Европы. Мне позвонил один тренер. Говорит, есть набор в сборную Азербайджана. Думала около месяца, взвешивала все. Для меня это было что-то новенькое, прикольное. Согласилась. Полетела в Баку, подписала контракт. И уже почти пять лет я тут. Это было начало 2019 года.
Как это возможно? Я не знаю, я не спрашивала (улыбается). За моим приглашением стояли хорошие люди.
Нас не с бухты-барахты пригласили. Они хотели, чтобы фехтование в Азербайджане стало повыше уровнем. Пригласили нас, нескольких девчонок. Одна из них - я. Мы постоянно на сборах. Однако своим домом я считаю Санкт-Петербург. Часто еду туда. А так бываю или в Баку, или на сборах по всему миру».
27-летняя саблистка вспомнила о своих предыдущих успехах. Стоит напомнить, что по итогам 2022 года Башта была признана лучшей спортсменкой Азербайджана.
«Я выиграла чемпионаты Европы среди спортсменок до 23 лет, выступая за две разные страны. Я единственная фехтовальщица в мире, кому это удалось. До 2022 года я не завоевывала медали среди взрослых. Первая моя взрослая медаль была завоевана на Кубке мира в Болгарии. Я должна была вылететь туда из Грузии. Но у меня обнаружили ковид. На две недели пришлось остаться в Тбилиси. Но я несильно расстроилась, потому что можно было заказывать доставку хачапури (улыбается). Две недели я кайфовала, поехала на турнир, не тренировавшись, и выиграла!
В 2022 году я победила на двух Кубках мира, выиграла два Гран-при, чемпионат Европы, стала второй на чемпионате мира. Так я стала первой в мировом рейтинге. И все соперницы стали изучать мои видео, следить за тем, что я делаю. И начали меня обыгрывать (смеется).
Сейчас я ищу свою тактику. Я к этому приду. Теперь на мне больше ответственности. Потому что я знаю, что могу выиграть. Это немного давит. Стало потяжелее, потому что понимаю, что я могу потерять. И от этого становится сложнее.
Год меня не могли сдвинуть с 1-го места в рейтинге. В фехтовании элита – это топ-16. Я потихоньку сползла вниз. Я на 16-м месте. Но я не расстраиваюсь. Поднимусь вверх».
Говоря о шансах попасть на Олимпиаду-2024 в Париж, Анна рассуждает не только о личных, но и о командных соревнованиях. Женская сборная Азербайджана по сабле сохраняет шансы поехать на Игры.
«Нам надо обогнать одну страну. Шансы есть. Впереди три Кубка мира. У меня самой еще впереди Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе. Но у нас есть девочки, которые будут, возможно, заканчивать карьеру. И им хочется завершить, попав на Олимпиаду, а еще лучше – выиграв ее!
У меня внутренняя мотивация. Я знаю, где я должна быть в мире, на каком месте. Есть предчувствие, что я добьюсь в жизни чего-то очень крутого. Я уже многого добилась, но это только начало».
При этом фехтовальщица признается, что спорт она особо не любит, но эмоции, которые она испытывает во время соревнований, ничто не может заменить.
«Есть зависимость от этих эмоций. Я нигде не могу получить те ощущения, которые я испытываю на соревнованиях. Это такой мандраж в ногах. В бедрах начинаются приятные колики. Это такой прикольный стресс, который нигде не испытать.
Вспышка адреналина! Создать эти эмоции искусственно не получается. В спорте я во многом из-за этих эмоций.
Я ненавижу спорт! Я не понимаю, почему люди потеют по собственному желанию. Но я не могу без спорта. У меня мышцы начинают болеть.
Ненавижу спорт. Не понимаю, почему я в нем. Я бы лежала круглыми сутками. Не понимаю, что я в нем делаю. Но не могу без него (улыбается)».