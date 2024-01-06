Отдел спорта 01:18

Сильнейшая азербайджанская фехтовальщица, чемпионка Европы-2022 и серебряный призер чемпионата мира того же года Анна Башта поделилась интересными деталями перехода под флаг Азербайджана, попыталась объяснить, почему 2023-й год получился для нее неудачным, рассказала о cвоем отношении к спорту и о том, что ее мотивирует.

Отвечая на вопрос «Как получилось, что ты стала выступать за Азербайджан?», Анна отметила, что причиной по большому счету стала ее травма и непопадание в сборную России. «Я сломала обе руки на тренировке, - рассказывает уроженка Тольятти в интервью YouTube-каналу Good People. - Пропустила какое-то время. Не отобралась в сборную России, не поехала на чемпионаты мира и Европы. Мне позвонил один тренер. Говорит, есть набор в сборную Азербайджана. Думала около месяца, взвешивала все. Для меня это было что-то новенькое, прикольное. Согласилась. Полетела в Баку, подписала контракт. И уже почти пять лет я тут. Это было начало 2019 года. Как это возможно? Я не знаю, я не спрашивала (улыбается). За моим приглашением стояли хорошие люди. Нас не с бухты-барахты пригласили. Они хотели, чтобы фехтование в Азербайджане стало повыше уровнем. Пригласили нас, нескольких девчонок. Одна из них - я. Мы постоянно на сборах. Однако своим домом я считаю Санкт-Петербург. Часто еду туда. А так бываю или в Баку, или на сборах по всему миру». 27-летняя саблистка вспомнила о своих предыдущих успехах. Стоит напомнить, что по итогам 2022 года Башта была признана лучшей спортсменкой Азербайджана.

«Я выиграла чемпионаты Европы среди спортсменок до 23 лет, выступая за две разные страны. Я единственная фехтовальщица в мире, кому это удалось. До 2022 года я не завоевывала медали среди взрослых. Первая моя взрослая медаль была завоевана на Кубке мира в Болгарии. Я должна была вылететь туда из Грузии. Но у меня обнаружили ковид. На две недели пришлось остаться в Тбилиси. Но я несильно расстроилась, потому что можно было заказывать доставку хачапури (улыбается). Две недели я кайфовала, поехала на турнир, не тренировавшись, и выиграла! В 2022 году я победила на двух Кубках мира, выиграла два Гран-при, чемпионат Европы, стала второй на чемпионате мира. Так я стала первой в мировом рейтинге. И все соперницы стали изучать мои видео, следить за тем, что я делаю. И начали меня обыгрывать (смеется). Сейчас я ищу свою тактику. Я к этому приду. Теперь на мне больше ответственности. Потому что я знаю, что могу выиграть. Это немного давит. Стало потяжелее, потому что понимаю, что я могу потерять. И от этого становится сложнее. Год меня не могли сдвинуть с 1-го места в рейтинге. В фехтовании элита – это топ-16. Я потихоньку сползла вниз. Я на 16-м месте. Но я не расстраиваюсь. Поднимусь вверх».

Говоря о шансах попасть на Олимпиаду-2024 в Париж, Анна рассуждает не только о личных, но и о командных соревнованиях. Женская сборная Азербайджана по сабле сохраняет шансы поехать на Игры. «Нам надо обогнать одну страну. Шансы есть. Впереди три Кубка мира. У меня самой еще впереди Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе. Но у нас есть девочки, которые будут, возможно, заканчивать карьеру. И им хочется завершить, попав на Олимпиаду, а еще лучше – выиграв ее! У меня внутренняя мотивация. Я знаю, где я должна быть в мире, на каком месте. Есть предчувствие, что я добьюсь в жизни чего-то очень крутого. Я уже многого добилась, но это только начало».