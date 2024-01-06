Швеция допустила возможность войны

В своем выступлении на Национальной конференции, проходившей на военной базе Сален в регионе Даларна, министр заявил, что к угрозам России следует относиться серьезно: «В Швеции может начаться война, и наш народ должен быть готов к ней».

Напомнив о том факте, что Швеция не была в состоянии войны на протяжении 210 лет, Болин добавил:

«В результате нападения России на Украину и без того плохая ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась. К стремительному перевооружению России нужно отнестись очень серьезно. На протяжении почти 210 лет мир был желанным спутником шведского народа. Но сегодня все изменилось, и ситуация с безопасностью ухудшилась. Как ответственный министр я обязан объяснить это шведскому народу».

Он заявил, что шведское правительство пытается повысить обороноспособность страны, создавая в сознании людей понимание того, что страна может вступить в войну. По его мнению, в качестве примера можно показать сопротивление Украины против России.