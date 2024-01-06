Где в Баку построят новые кварталы

Бывшие железнодорожные коридоры, промышленные районы и районы военного режима будут использоваться для застройки новых кварталов, говорится в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Для застройки новых кварталов предлагается использовать территории, которые ранее развиты каким-либо назначением и в настоящее время не используются. Сюда входят бывшие железнодорожные коридоры, промышленные районы и районы военного режима, а также другие территории, которые больше не используются из-за их неблагоприятного географического положения.

Лишь в нескольких случаях допускается использование зеленых насаждений для застройки новых городских кварталов. Примером может служить новый городской квартал к югу от города Алят или Новый квартал Гала к западу от Мярдакана.

Было отмечено, что новое развитие на существующих сельскохозяйственных землях вообще не должно допускаться.

В период разработки Генерального плана для удовлетворения жилищных потребностей Баку на встречах по сотрудничеству между Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре и Государственным агентством жилищного строительства было определено 125 га земельных участков, подходящих для жилищного строительства. Для удовлетворения жилищных потребностей молодых семей с низким и средним достатком предлагается создать в этих районах современную жилищную среду.

Для создания городских кварталов с устойчивыми и всесторонними возможностями в Говсане и Ясамальском районе Баку ООО MİDA реализует два жилищных проекта на площади 46 га с целью строительства жилья по доступным ценам. Кроме того, параллельно с программой восстановления городских озер предлагаются два новых пригодных для проживания участка - на озере Зых (около 29 га земли, подходящей для жилого и многофункционального района) и на озере Беюкшор (около 50 га земли, подходящей для жилого района).