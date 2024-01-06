Атака на Украину: Россия ударила «Кинжалами» и крылатыми ракетами обновлено 10:12
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что по Харькову ранним утром было нанесено минимум четыре удара.
Синегубов пишет, что тип оружия, которым были нанесены удары, уточняется. Пострадавших, по имеющимся у Синегубова предварительным данным, нет.
Украинские СМИ пишут, что есть попадания в жилые дома в Запорожье и Харьковской области. В Запорожье частично пропало электричество.
Мониторинговые каналы сообщали о пуске российским самолетом аэробаллистической ракеты «Кинжал», двух баллистических ракет из Крыма, а также о том, что ранее запущенные крылатые ракеты долетели до западных областей. Сообщалось о взрывах в Хмельницком. Информации о последствиях удара пока нет.
Спустя некоторое время сообщили, что российский ракетный налет закончился: все ракеты были либо сбиты, либо долетели до цели. Воздушная тревога во всех областях Украины тем не менее пока не отменена: как поясняют мониторинговые каналы, идет доразведка воздушного пространства. Воздушные силы Украины подтвердили пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря.
Что касается последствий удара, то украинские новостные каналы сообщают пока о пожаре в торговом центре в Кривом Роге.
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Около 6 часов утра по местному времени (около восьми утра по бакинскому) в Украине начала распространяться воздушная тревога, Воздушные силы подтвердили пуски ракет.
По их данным, российские самолеты снова запустили по целям в Украине одну или несколько высокоскоростных аэробаллистических ракет «Кинжал».
Перед извещением Воздушных сил об этом мониторинговые каналы сообщали о взлете с российского аэродрома пяти истребителей МиГ-31, которые способны нести «Кинжал».
Телеграм-канал ВСУ и украинские новостные каналы сообщают о взрывах в Днепре, Харькове и Харьковской области, Кривом Роге, Запорожье. Информации о последствиях пока нет. Ракетный налет продолжается.