Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что по Харькову ранним утром было нанесено минимум четыре удара.

Синегубов пишет, что тип оружия, которым были нанесены удары, уточняется. Пострадавших, по имеющимся у Синегубова предварительным данным, нет.

Украинские СМИ пишут, что есть попадания в жилые дома в Запорожье и Харьковской области. В Запорожье частично пропало электричество.

Мониторинговые каналы сообщали о пуске российским самолетом аэробаллистической ракеты «Кинжал», двух баллистических ракет из Крыма, а также о том, что ранее запущенные крылатые ракеты долетели до западных областей. Сообщалось о взрывах в Хмельницком. Информации о последствиях удара пока нет.

Спустя некоторое время сообщили, что российский ракетный налет закончился: все ракеты были либо сбиты, либо долетели до цели. Воздушная тревога во всех областях Украины тем не менее пока не отменена: как поясняют мониторинговые каналы, идет доразведка воздушного пространства. Воздушные силы Украины подтвердили пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря.

Что касается последствий удара, то украинские новостные каналы сообщают пока о пожаре в торговом центре в Кривом Роге.