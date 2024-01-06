В США раздали «Золотые глобусы»

Режиссер Кристофер Нолан получил «Золотой глобус» за съемку фильма «Оппенгеймер». Его картину наградили премией в номинации «Лучший драматический фильм». Киллиан Мерфи, сыгравший в фильме главную роль, получил награду как лучший актер, а Роберт Дауни-младший — как лучший актер второго плана.

Эмма Стоун получила награду за главную роль в «Бедных-несчастных» в категории «Лучшая женская роль в комедии/мюзикле». Элизабет Дебики, сыгравшая принцессу Диану в «Короне», получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. Актер Стивен Юн получил награду за лучшую актерскую роль в мини-сериале за роль в «Грызне». Его партнерша по фильму Али Вонг награждена за лучшую женскую роль в мини-сериале.

Киран Калкин получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале за роль в «Наследниках». Награду также получил Мэттью Макфейден, сыгравший Тома Вамбсганса в «Наследниках».

Давайн Джой Рэндольф получила награду за роль актрисы второго плана в рождественском комедийно-драматическом фильме «Оставленные» — за роль Мэри Лэмб, школьного повара, которая потеряла сына во Вьетнаме.

Жюстин Трие и Артур Харари получили «Золотой глобус» за лучший сценарий к фильму «Анатомия падения». Кроме того, «Анатомия падения» получила «Золотой глобус» как лучший неанглоязычный фильм. Последний мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» получил награду в категории «Лучший анимационный фильм».

Джереми Аллен Уайт получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль за роль в сериале «Медведь». Айо Эдебири получила «Золотой глобус» за роль Сидни в том же сериале. Рики Джервэйс получил «Золотой глобус» за лучшую роль в стендап-комедии на телевидении.

Приз за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии получил Пол Джаматти («Оставленные»), лучшей драматической актрисой признали Лили Гладстон («Убийцы цветочной луны»).

81-я церемония награждения премии «Золотой глобус» проходила в Беверли-Хиллз. «Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года каждый год в январе по результатам голосования около 300 журналистов со всего мира. Это вторая по престижности награда в мире кино после «Оскара».