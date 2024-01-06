«Хезболле» удалось нанести ущерб базе ВВС Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что при нанесении ракетного удара ливанской группировкой «Хезболла» пострадала инфраструктура базы ВВС на горе Мерон, которую в Израиле называют «глазами государства». Об этом сообщила газета The Times of Israel.

В результате ракетного обстрела «Хезболлы» причинен ущерб системе управления воздушным движением базы ВВС Мерон на севере Израиля, информирует издание со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

Он не уточнил характер и масштабы ущерба, но, согласно кадрам, распространенным «Хезболлой», два купола радаров поражены противотанковыми управляемыми ракетами.

По словам Хагари, остановки деятельности по обнаружению объектов в воздухе и контролю за воздушным пространством не произошло. Подразделение продолжает функционировать и имеет «другие системы в качестве резервных», сказал представитель ЦАХАЛ.

6 января вооруженное крыло шиитской партии «Хезболла» выпустило с территории Ливана более 60 ракет по военному объекту на севере Израиля в качестве ответа на уничтожение замглавы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури. Он был убит 2 января в результате ракетного удара израильских ВВС по штаб-квартире ХАМАС на южной окраине Бейрута.