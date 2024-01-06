Израиль перешел к третьему этапу войны с ХАМАС

Армия Израиля приступила к третьему этапу войны в секторе Газа, сообщают израильские СМИ.

Этот этап подразумевает ограниченные рейды на объекты ХАМАС на севере сектора Газа, где, по версии израильской армии, уже разрушена военная инфраструктура организации.

Одновременно продолжаются в полном масштабе боевые действия в центре и на юге сектора Газа, отмечают израильские СМИ. ЦАХАЛ удерживает под своим контролем коридор Нецарим, отделяющий центр сектора от южной его части. Это позволяет препятствовать возвращению эвакуировавшихся на юг жителей северной части сектора в город Газа и его окрестности.