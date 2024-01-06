Оружие армян нашли в Ханкенди и Ходжалы
В рамках комплексных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили в городе Ханкенди и Ходжалинском районе Азербайджана большое количество оружия и боеприпасов.
В пресс-службе МВД сообщили, что в Ханкенди обнаружены пулемет, 33 автомата, 2 пистолета, 7 ружей, 22 ручные гранаты, 10 655 патронов, два оптических прицела, 3 бинокля, 4 радиостанции и т.д.
В Ходжалинском районе найдены 3 270 патронов, противотанковая мина, 4 ручные гранаты, 7 зарядов к РПГ-7 и т.д.