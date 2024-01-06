SR Group Co и Lynk&Co подписали соглашение о сотрудничестве

ООО Aztech Autohouse, входящее в состав одного из крупнейших импортеров автомобилей Азербайджана ООО SR Group Co, подписало соглашение о вхождении бренда Lynk&Co на рынок Азербайджана.

Lynk&Co, которая занимает свое место в новом премиальном сегменте, сочетает в себе безопасность Volvo, дизайн в европейском стиле, передовые технологии и динамичную новую энергию, предлагая клиентам ценные и уникальные возможности и впечатления.

Это партнерство позволит азербайджанским потребителям получить доступ к передовым технологиям в области автомобильной мобильности, также бренд Lynk&Co представит на рынке соответствующие модели с учетом особенностей и требований местных клиентов.

Директор автомобильного сектора компании ООО SR Group Co Тогрул Пашаев в своем выступлении отметил: "Это сотрудничество заключается не только в привнесении в Азербайджан еще одного автомобильного бренда, но и в продвижении нового образа жизни в стране. Философия Lynk&Co "больше, чем машина" идеально соответствует нашим ожиданиям. Мы предлагаем автолюбителям больше, чем просто мобильность - опыт, обогащенный инновациями, актуальностью и неожиданностью".

О Lynk&Co: Автомобиль Lynk&Co, выпущенный в 2016 году, создан для нового поколения, проживающего в городе. Lynk&Co решил создать открытую платформу, объединяющую людей, автомобили и мир, который их окружает, в качестве основной цели.

В ближайшие месяцы состоится официальный запуск бренда Lynk&Co для клиентов.

ООО SR GROUP Co успешно развивается в различных направлениях бизнеса и имеет большой опыт работы в автомобильном секторе, который продолжается с 1996 года по сей день. Автомобильные бренды, которыми владеет ООО SR GROUP Co, – Mercedes, Skoda, Changan, Leap Motor, Xpeng, выступают в своем сегменте как один из лидеров рынка. Выбор компании связан с привнесением Lynk&Co в страну в качестве нового бренда, чтобы еще больше укрепить эту позицию на рынке.

Благодаря инновационным решениям, передовым технологиям в области автомобильной мобильности бренд займет свою нишу на рынке Азербайджана и полюбится потребителям.

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