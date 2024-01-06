Хаялю Асланову и Кенюль Алескерову назначили прокурорами

Хаяле Аслановой поручено исполнение обязанностей прокурора Хызинского района. Соответствующий приказ подписал генпрокурор Кямран Алиев. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

До этого назначения Хаяла Асланова работала прокурором в Управлении по надзору за исполнением законов в следствии, дознании и оперативно-розыскной деятельности органов юстиции, таможни и налогообложения Генеральной прокуратуры.

Кроме того, согласно другому приказу Кямрана Алиева, исполнение обязанностей прокурора Самухского района возложено на Кенюль Алескерову.

Кенюль Алескерова до этого назначения работала старшим помощником прокурора Баку.