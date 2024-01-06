Действующий президент США Джо Байден не пойдет на второй срок, снимется с президентской гонки, предположил ведущий стратег JPMorgan Майкл Джембласт. Об этом пишет Express.

По мнению аналитика, Байден снимет свою кандидатуру после так называемого «супервторника», когда в большинстве штатов пройдут первичные выборы и кокусы. Он напомнил, что политическое событие обычно проходит в первом квартале.

Джембласт считает, что американский лидер в публичном заявлении среди причин своего решения назовет плохое состояние здоровья. После этого, заметил Джембласт, Байден позволит Демократической партии выбрать того, кто заменит его на выборах 2024 года.