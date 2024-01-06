Согласно генплану, до 2027 года на Апшеронском полуострове планируется реконструировать 20 пассажирских станций. Также планируется строительство 4 новых станций - от станции Баладжары до железнодорожной станции Центральная и одной станции в городе Хырдалан на линии до Сумгаита.

Генеральный план Баку, рассчитанный до 2040 года, предусматривает увеличение числа железнодорожных станций с 26 до 54.

В целом планируется восстановить железнодорожную линию, состоящую из 8 станций: от станции Бакиханова до поселка Зиря и реконструировать на этом маршруте станции Бюльбюля, Амираджан, Ени Сураханы, Бина, Гала, Дюбенди и Зиря. Также планируется построить новую железнодорожную линию до Международного аэропорта Гейдар Алиев, а также восстановить работу железнодорожной станции Говсан.

С целью обеспечения прямого железнодорожного сообщения центра Баку с северным направлением Апшеронского полуострова и расширения охвата железнодорожного транспорта к 2040 году планируется создать новый железнодорожный коридор Бинагади - Мехдиабад - Фатмаи - Пиршаги.

Кроме того, к 2040 году планируется построить линию метро до города Хырдалан.