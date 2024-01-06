В Баку простились с Айгюн Бейляр обновлено 14:10
На кладбище в поселке Сураханы прошли похороны заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр.
Ранее в Доме культуры имени Саттара Бахлулзаде прошла церемония прощания с Айгюн Бейляр. Проводить заслуженную артистку в последний путь пришли представители Министерства культуры Азербайджана, известные деятели культуры и искусства, коллеги, родные, близкие и многочисленные поклонники Айгюн Бейляр.
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В Доме культуры имени Саттара Бахлулзаде проходит церемония прощания с заслуженной артисткой Азербайджана Айгюн Бейляр.
Проводить ее в последний путь пришли известные деятели культуры и искусства, коллеги, родные и близкие Айгюн Бейляр.
Церемония прощания продлится до 13:00, затем певицу похоронят на кладбище в поселке Сураханы.
Напомним, заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр скончалась от тяжелого заболевания 6 января 2024 года на 49-м году жизни в клинике Анкары (Турция), где проходила лечение.