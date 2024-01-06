Эксклюзивный Lamborghini Трампа выставили на аукцион

Дональд Трамп предпочитает лимузины, но в 1997 году решил купить Lamborghini Diablo. Выбор пал на версию VT Roadster со съемной крышей, ее построили по индивидуальному заказу Трампа.

В США на аукцион Barrett-Jackson выставили Lamborghini Diablo 1997 года. Первым его владельцем был экс-президент США Дональд Трамп, передает focus.ua.

У авто особый синий цвет (его не было в палитре Lamborghini), а на кузове установлена памятная табличка с надписью Donald Trump 1997 Diablo. Салон Lamborghini Diablo VT Roadster отделан черно-белой кожей. Комплектация авто Дональда Трампа включает антикрыло, климат-контроль и аудиосистему Alpine.

Суперкар Lamborghini Diablo VT Roadster оснащен 5,7-литровым V12 мощностью 492 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Полноприводный кабриолет способен разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с и развить 325 км/ч.

Дональд Трамп владел Lamborghini Diablo до лета 2002 года, затем машина дважды переходила из рук в руки. Авто хорошо сохранилось, а его пробег составляет 40 тыс. км.