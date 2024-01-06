Северокорейское оружие для атаки на Израиль

Официальные представители Пхеньяна неоднократно опровергали слухи о том, что ХАМАС использует оружие их производства. В Израиле полагают, что речь не идет о прямых продажах оружия Северной Кореи ХАМАС, а о поставках через третьи руки, передают израильские СМИ.

В нападении 7 октября на Израиль движение ХАМАС применило и оружие производства Северной Кореи, сообщили представители южнокорейской разведки в понедельник, 8 января.

Южнокорейская служба разведки NIS опубликовала фотографию, подтвердив тем самым американские сообщения, что ХАМАС использует гранатометы F-7, выпущенные в Северной Корее. На фотографии снаряд с корейскими надписями: 비저-7류 и 시8-80-53. F-7 на деле является другим названием советского ручного противотанкового гранатомета (РПГ-7), выпускаемого по лицензии в Северной Корее.

В NIS отметили, что там «собирают информацию о поставках оружия из Северной Кореи ХАМАС».

Использование оружия из Северной Кореи беспокоит не только Израиль. Ранее на брифинге в Вашингтоне спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Россия получила из КНДР баллистические ракеты и уже применяла их дважды против Украины.