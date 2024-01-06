До 2040 года для Баку нужно 94 млрд манатов
Для развития города Баку необходимы средства в размере 93,6 миллиарда манатов, это отражено в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.
Согласно Генплану, эти средства будут направлены на реализацию мероприятий по 5 направлениям.
На развитие городской территории требуется 47,6 млрд манатов, на развитие транспортной инфраструктуры - 16,9 млрд манатов, на развитие инженерно-коммуникационных систем - 15,32 млрд манатов, на развитие возобновляемых источников энергии - 4,3 млрд манатов, на мероприятия по охране окружающей среды необходимы 9,5 млрд манатов.
Из этих средств 60,5 млрд манатов покроют государственные инвестиции, 33,6 млрд манатов - частные инвестиции.