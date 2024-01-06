Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 13:32

Накануне Национальная газовая компания Ирана (NIGC) объявила о приостановке транспортировки туркменского газа через Иран в Азербайджан по схеме свопа. «Газовый обмен» между Туркменистаном и Азербайджаном через Иран осуществлялся на основе контракта, заключенного в 2021 году. На основе этого соглашения Азербайджан получал примерно 1,5-2 миллиарда кубометров газа в год. В иранской компании не объяснили причин произошедшего, но заявили, что «стороны ведут переговоры по решению проблемы и поставки газа возобновятся после достижения соглашения». Азербайджанская сторона не комментирует приостановку «газового обмена».

Специалисты отмечают, что соглашение выгодно для всех трех сторон: благодаря ему Азербайджан получает возможность покупать относительно дешевый туркменский газ через Иран и направлять его на свои внутренние нужды, вместо того, чтобы транспортировать больше газа в Европу через Южный газовый коридор. Туркменистан получает новые, хотя и ограниченные возможности для диверсификации экспорта газа. Иран, в свою очередь, направляет поступающий из Туркменистана газ на внутреннее потребление в северных районах страны и передает такой же объем газа в Азербайджан, получая транзитный доход. Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному в Баку в начале июня 2022 года между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром нефти Ирана Джавадом Овчи, планируется удвоить транспортировку природного газа из Туркменистана в Азербайджан через Иран. Журналист Дэвид О'Бирн, пишущий на темы энергетики, сообщает из Стамбула, что в настоящее время ведутся переговоры о транспортировке туркменского газа в Турцию через Иран. Но этой потенциальной сделке может помешать геополитическое соперничество между Анкарой и Тегераном, а также санкции, действующие против Ирана. Журналист отмечает, что для Туркменистана и его амбиций по экспорту своих огромных запасов природного газа на запад Иран является заманчивым, но потенциально дешевым и быстрым планом Б.

Однако опора на такого партнера, как Тегеран, создает потенциально серьезные осложнения. «Нельзя сбрасывать со счетов возможность стать жертвой западных санкций. А Иран временами оказывался ненадежным поставщиком. Туркменистан уже отправляет газ в Иран, хотя и в рамках соглашения об обмене с Азербайджаном. Два миллиарда кубометров газа подаются в отдаленные северо-восточные районы Ирана, которые нуждаются в топливе. А Иран затем отправляет эквивалентную сумму в Азербайджан. В результате, хотя бы чисто условно, Азербайджан стал покупателем туркменского газа. Тегеран расширяет пропускную способность трубопровода с целью увеличения ежегодных объемов свопа Азербайджан-Туркменистан до 5,5 миллиарда кубических метров. Очевидный успех этой модели вдохновил на создание новых компаний. В ноябре туркменские и иранские официальные лица встретились в Ашхабаде, чтобы обсудить перспективу аналогичного обмена объемом до 9 миллиардов кубических метров в год в течение пяти лет. Опять же, Иран будет действовать как посредник», — пишет О'Бирн. Переговоры между Туркменистаном и Турцией по обмену газом через Иран обсуждались 9 декабря прошлого года на состоявшемся в Ашхабаде заседании межправительственных комиссий двух стран. Подробностей, правда, пока немного. Министерство иностранных дел Туркменистана, которое председательствовало на этой беседе, отметило лишь «перспективность проекта» и то, что более детальные переговоры на уровне правительства и компаний начнутся «в ближайшем будущем».

Существующая инфраструктура предполагает, что это возможно. Есть два трубопровода, способных транспортировать газ из Туркменистана в Иран: трубопровод Корпедже-Курткую мощностью 8 миллиардов кубических метров в год; и трубопровод Даулетабад-Серахс-Хангиран мощностью 12,5 миллиарда кубических метров. Тем временем Иран и Турцию связывает трубопровод Иран-Турция объемом 14 миллиардов кубических метров. Турция уже импортирует 9,6 миллиарда кубических метров иранского газа в год по своему трубопроводу, что позволяет предположить, что до 4,4 миллиарда кубических метров может быть доступно для экспорта в Турцию — или, возможно, больше, если Иран сможет расширить мощность своего трубопровода до турецкой границы. Турецкие официальные лица отказались раскрывать какие-либо детали – ни о том, как идут переговоры с Туркменистаном, ни о том, какой прогресс был достигнут в параллельных переговорах о возобновлении поставок газа с Ираном, срок действия которых истекает в ближайшие два года. Последние переговоры, по слухам, зашли в тупик. Хотя Тегеран, как сообщается, стремится к немедленному продлению поставок, считается, что Анкара хочет существенного снижения цен и конкретных гарантий того, что Тегеран не будет произвольно приостанавливать поставки, как это было в январе 2022 года. Этот неожиданный перерыв в поставках вызвал отключения газа и электроэнергии по всей Турции. Иран находится в сложном положении. Годы международных санкций лишили внутренний газовый сектор инвестиций. Когда наступает исключительно холодная зимняя погода, стране становится трудно удовлетворить как высокий внутренний спрос, так и экспортные обязательства.