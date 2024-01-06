Транспортировка туркменского газа в Турцию: переговоры ведутся, но могут возникнуть препятствия наш обзор
Накануне Национальная газовая компания Ирана (NIGC) объявила о приостановке транспортировки туркменского газа через Иран в Азербайджан по схеме свопа. «Газовый обмен» между Туркменистаном и Азербайджаном через Иран осуществлялся на основе контракта, заключенного в 2021 году.
На основе этого соглашения Азербайджан получал примерно 1,5-2 миллиарда кубометров газа в год. В иранской компании не объяснили причин произошедшего, но заявили, что «стороны ведут переговоры по решению проблемы и поставки газа возобновятся после достижения соглашения».
Азербайджанская сторона не комментирует приостановку «газового обмена».
Специалисты отмечают, что соглашение выгодно для всех трех сторон: благодаря ему Азербайджан получает возможность покупать относительно дешевый туркменский газ через Иран и направлять его на свои внутренние нужды, вместо того, чтобы транспортировать больше газа в Европу через Южный газовый коридор. Туркменистан получает новые, хотя и ограниченные возможности для диверсификации экспорта газа. Иран, в свою очередь, направляет поступающий из Туркменистана газ на внутреннее потребление в северных районах страны и передает такой же объем газа в Азербайджан, получая транзитный доход.
Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному в Баку в начале июня 2022 года между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром нефти Ирана Джавадом Овчи, планируется удвоить транспортировку природного газа из Туркменистана в Азербайджан через Иран.
Журналист Дэвид О'Бирн, пишущий на темы энергетики, сообщает из Стамбула, что в настоящее время ведутся переговоры о транспортировке туркменского газа в Турцию через Иран. Но этой потенциальной сделке может помешать геополитическое соперничество между Анкарой и Тегераном, а также санкции, действующие против Ирана. Журналист отмечает, что для Туркменистана и его амбиций по экспорту своих огромных запасов природного газа на запад Иран является заманчивым, но потенциально дешевым и быстрым планом Б.
Однако опора на такого партнера, как Тегеран, создает потенциально серьезные осложнения.
«Нельзя сбрасывать со счетов возможность стать жертвой западных санкций. А Иран временами оказывался ненадежным поставщиком. Туркменистан уже отправляет газ в Иран, хотя и в рамках соглашения об обмене с Азербайджаном. Два миллиарда кубометров газа подаются в отдаленные северо-восточные районы Ирана, которые нуждаются в топливе. А Иран затем отправляет эквивалентную сумму в Азербайджан. В результате, хотя бы чисто условно, Азербайджан стал покупателем туркменского газа. Тегеран расширяет пропускную способность трубопровода с целью увеличения ежегодных объемов свопа Азербайджан-Туркменистан до 5,5 миллиарда кубических метров. Очевидный успех этой модели вдохновил на создание новых компаний. В ноябре туркменские и иранские официальные лица встретились в Ашхабаде, чтобы обсудить перспективу аналогичного обмена объемом до 9 миллиардов кубических метров в год в течение пяти лет. Опять же, Иран будет действовать как посредник», — пишет О'Бирн.
Переговоры между Туркменистаном и Турцией по обмену газом через Иран обсуждались 9 декабря прошлого года на состоявшемся в Ашхабаде заседании межправительственных комиссий двух стран. Подробностей, правда, пока немного. Министерство иностранных дел Туркменистана, которое председательствовало на этой беседе, отметило лишь «перспективность проекта» и то, что более детальные переговоры на уровне правительства и компаний начнутся «в ближайшем будущем».
Существующая инфраструктура предполагает, что это возможно. Есть два трубопровода, способных транспортировать газ из Туркменистана в Иран: трубопровод Корпедже-Курткую мощностью 8 миллиардов кубических метров в год; и трубопровод Даулетабад-Серахс-Хангиран мощностью 12,5 миллиарда кубических метров. Тем временем Иран и Турцию связывает трубопровод Иран-Турция объемом 14 миллиардов кубических метров.
Турция уже импортирует 9,6 миллиарда кубических метров иранского газа в год по своему трубопроводу, что позволяет предположить, что до 4,4 миллиарда кубических метров может быть доступно для экспорта в Турцию — или, возможно, больше, если Иран сможет расширить мощность своего трубопровода до турецкой границы.
Турецкие официальные лица отказались раскрывать какие-либо детали – ни о том, как идут переговоры с Туркменистаном, ни о том, какой прогресс был достигнут в параллельных переговорах о возобновлении поставок газа с Ираном, срок действия которых истекает в ближайшие два года. Последние переговоры, по слухам, зашли в тупик. Хотя Тегеран, как сообщается, стремится к немедленному продлению поставок, считается, что Анкара хочет существенного снижения цен и конкретных гарантий того, что Тегеран не будет произвольно приостанавливать поставки, как это было в январе 2022 года. Этот неожиданный перерыв в поставках вызвал отключения газа и электроэнергии по всей Турции.
Иран находится в сложном положении. Годы международных санкций лишили внутренний газовый сектор инвестиций. Когда наступает исключительно холодная зимняя погода, стране становится трудно удовлетворить как высокий внутренний спрос, так и экспортные обязательства.
Предоставление Турции доступа к туркменскому газу через ее трубопроводную сеть могло бы облегчить проблемы Ирана и одновременно обеспечить безопасность поставок Анкары. Туркменский газ также может сыграть роль в стремлении Турции создать центр торговли газом. В настоящее время планы Анкары, судя по всему, ограничиваются импортом сжиженного природного газа (СПГ) морским транспортом и газа из России.
Это вызвало опасения, что Анкара может использовать хаб в качестве прикрытия для реэкспорта российского газа на европейские рынки, которые прекратили импорт российского газа после вторжения России в Украину.
Любой «запасной» газ, который Турция однажды сможет импортировать, позже может быть реэкспортирован в Европу через трубопроводные соединения Турции с Грецией и Болгарией, которые также имеют свободные мощности.
Однако тот факт, что все это зависит от Ирана, является проблемой. Неясно, будет ли Иран вообще готов позволить Турции импортировать туркменский газ по своим трубопроводам. Нет уверенности в том, что Анкара не просто пытается использовать возможный импорт туркменского газа в качестве инструмента в текущих переговорах с Тегераном.
Столь же неясно, будет ли транзит туркменского газа через Иран противоречить международным санкциям, действующим против Тегерана с 2018 года.