Могут ли события в Ливии повысить цену на азербайджанскую нефть?
Ливийская национальная нефтяная корпорация накануне объявила форс-мажор на нефтяном месторождении Шарара, крупнейшем в стране — после того, как протестующие заблокировали месторождение, вынудив прекратить поставки на экспортный терминал Завия.
Как сообщает S&P Global Commodity Insights, протестующие из южного региона Убари все последние дни провели на улицах, протестуя против высоких цен на топливо и прочих экономических проблем.
Мощность месторождения составляет 300 тысяч баррелей в сутки. На прошлой неделе также было закрыто близлежащее месторождение El-Feel мощностью 70 тысяч баррелей в сутки.
Один источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил 3 января, что Шарара, управляемая совместным предприятием ливийской National Oil Company (NOC), Equinor, OMV, Repsol и TotalEnergies, будет вынуждена прекратить перекачку, когда ее резервуары для хранения заполнятся.
Форс-мажорные обстоятельства, связанные с ключевым сортом ливийской нефти, могут повлиять на цены на сложную средиземноморскую легкую малосернистую нефть: азербайджанская Azeri Light, алжирская Saharan Blend и казахстанская CPC Blend, вероятно, подскочат в цене.
Ливийская нефть, обычно легкая, с низким содержанием серы и дает большое количество средних дистиллятов и бензина: она чрезвычайно популярна среди нефтеперерабатывающих заводов в Средиземноморье и Северо-Западной Европе.
Добыча нефти в Ливии по-прежнему значительно ниже тех 1,6 миллиона баррелей в сутки, которые она добывала до известных событий в 2011 году. В ноябре добыча составила 1,12 миллиона баррелей в сутки — согласно последнему ежемесячному опросу ОПЕК, проведенному Platts, входящим в состав S&P Global Commodity Insights.