Могут ли события в Ливии повысить цену на азербайджанскую нефть?

Отдел экономики 19:19

Ливийская национальная нефтяная корпорация накануне объявила форс-мажор на нефтяном месторождении Шарара, крупнейшем в стране — после того, как протестующие заблокировали месторождение, вынудив прекратить поставки на экспортный терминал Завия. Как сообщает S&P Global Commodity Insights, протестующие из южного региона Убари все последние дни провели на улицах, протестуя против высоких цен на топливо и прочих экономических проблем.

Мощность месторождения составляет 300 тысяч баррелей в сутки. На прошлой неделе также было закрыто близлежащее месторождение El-Feel мощностью 70 тысяч баррелей в сутки. Один источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил 3 января, что Шарара, управляемая совместным предприятием ливийской National Oil Company (NOC), Equinor, OMV, Repsol и TotalEnergies, будет вынуждена прекратить перекачку, когда ее резервуары для хранения заполнятся. Форс-мажорные обстоятельства, связанные с ключевым сортом ливийской нефти, могут повлиять на цены на сложную средиземноморскую легкую малосернистую нефть: азербайджанская Azeri Light, алжирская Saharan Blend и казахстанская CPC Blend, вероятно, подскочат в цене.