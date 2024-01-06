Участник вечеринки Ивлеевой получил повестку в военкомат

Общественный деятель и член ОНК Алексей Лобарев навестил музыканта в спецприемнике, где пообщался с ним. По словам Лобарева, Васильев проводил время в одиночной камере с бумагами и заявил, что работает над новой песней.

«Говорит мне, Алексей Юрьевич, я не являюсь представителем ЛГБТ и таковым никогда не являлся. Сообщаю, что не выкладывал ролик, и у меня нет этой постыдной записи», - рассказал общественник.

По словам Vacio, после ареста на 15 суток его отвезли в военкомат и вручили повестку на 9 января. Также музыкант заверил, что его отвезли в полицию якобы для профбеседы, но допрашивали по поводу вечеринки в «Мутаборе».

В конце декабря суд арестовал рэпера на 15 суток и оштрафовал на 200 000 руб. по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). Это произошло после участия на вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, где рэпер появился в одном носке.