Иран и Россия полностью отказались от SWIFT

Россия и Иран соединили свои системы передачи финансовых сообщений, поэтому теперь их банки могут осуществлять операции напрямую, заявил заместитель главы Центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими СМИ.

«Мы соединили друг с другом системы передачи (финансовых - ред.) сообщений двух стран. Это значит, что банкам двух стран больше не нужна Швейцария для связи друг с другом и коммерческие банки обоих государств могут устанавливать друг с другом посреднические отношения. Экспортер может выставить российской стороне счет в риалах и получить по нему деньги от российских банков в Иране», - приводит слова Карими РИА Новости.

Он также подчеркнул, что экспортеры обеих стран могут осуществлять сделки в своих национальных валютах.