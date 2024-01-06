Обидчики азербайджанского депутата предстанут перед судом

Члены группировки, обвиняемые в покушении на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу, – Азер Сариджанов по прозвищу Гаджи Азер, Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов – предстанут перед судом.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится на рассмотрении судьи Эльнура Нуриева, подготовительное заседание суда назначено на 12 января.

Потерпевшим по делу проходит депутат Фазиль Мустафа.

Вечером 28 марта 2023 года на Фазиля Мустафу было совершено вооруженное нападение с применением автомата Калашникова. Возбуждено уголовное дело по ст. 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и ст. 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.