Российский самолет уронил авиабомбу на оккупированный украинский город

Во время обстрела Украины утром 8 января на город Рубежное в «Луганской народной республике» случайно упала авиабомба, которую нес самолет Минобороны России, сообщил назначенный Кремлем «глава» региона Леонид Пасечник.

По его словам, «внештатный сход» авиационного боеприпаса «ФАБ-250» произошел, когда самолет выполнял боевые задачи. Пасечник утверждает, что никто не пострадал. При этом жителей близлежащих домов экстренно эвакуировали. Пятерых человек, включая двоих детей, направили в пункты временного размещения. Остальные приняли решение пока что переехать к родственникам и друзьям, добавил Пасечник.

На месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса.

Это второй случай падения авиабомбы с российского самолета за новогодние праздники. Утром 2 января боеприпас рухнул в селе Петропавловка Воронежской области. Тогда пострадали четыре человека, получили повреждения более 100 домов, школа, дом культуры, здание администрации, а также пять легковых автомобилей и трактор.