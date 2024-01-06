Переговоры Григоряна с американцами
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился со старшим советником США по переговорам на Кавказе Луи Боно.
Собеседники обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений и коснулись последних переговоров и хода выполнения договоренностей, достигнутых в их рамках.
Григорян еще раз подтвердил приверженность армянской стороны установлению долгосрочного и всеобъемлющего мира в регионе.
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