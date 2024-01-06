После решения Эр-Рияда нефть идет на спад

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снижается на 1,04%, до $77,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз нефть Brent торговалась ниже уровня $78 за баррель в пятницу, 5 января.

Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в феврале упала на 1,06%, до $73,03 за баррель.

Снижение началось на фоне уменьшения Саудовской Аравией поставочных цен для ряда регионов. 7 января стало известно, что национальная нефтяная компания Saudi Aramco снизила стоимость своей ключевой марки Arab Light на $1,5-2 за баррель для Азии. Как отмечает Bloomberg, это оказалось больше, чем ожидали опрошенные агентством нефтепереработчики и нефтетрейдеры (они прогнозировали сокращение на $1,25 за баррель). Кроме того, цены были снижены для Северо-Западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки.