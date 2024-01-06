Женщин в Азербайджане на выявление опухоли будут обследовать бесплатно

Государственным агентством обязательного медицинского страхования (Агентство) с целью выявления на раннем этапе заболеваний молочной железы некоторые инструментальные и лабораторные исследования включены в Пакет услуг. Как сообщили haqqin.az в Госагентстве, к инструментальному исследованию молочной железы относятся: ультразвуковое исследование (УЗИ); маммография; компьютерная томография (КТ); магнитно-резонансная томография (МРТ).

УЗИ является современным, безопасным и безболезненным методом диагностики заболеваний молочной железы. В результате УЗИ можно выявить кисту и любое проявление мастопатии (воспаление молочной железы), объемные образования, состояние лимфатических узлов и злокачественные опухоли. Для своевременного выявления возможных патологий женщины после 35 лет не менее одного раза в год должны проходить ультразвуковое обследование.

Для консультации можно обратиться к семейному врачу или непосредственно к врачу-специалисту (маммологу).

КТ и МРТ молочных желез проводится в основном в случае недостаточной информации после проведения УЗИ и маммографии с целью дополнительного обследования. Эти исследования позволяют быстро и точно установить наличие опухоли, характер опухоли, распространение в окружающие ткани, а также на раннем этапе наблюдать изменения, ранее не обнаруженные в молочной железе.