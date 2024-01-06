Азербайджанский суд решит судьбу боевика Зульфугарова

Завершилось предварительное следствие по делу жителя Сальянского района, 40-летнего Кямрана Зульфугарова, который обвиняется в том, что вел бои в составе незаконных вооруженных группировок в Сирии.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Нуреддина Гусейнли. Подготовительное заседание суда назначено на 24 января.

Отметим, что Кямран Зульфугаров покинул Азербайджан в октябре 2013 года и сначала отправился в Турцию, а затем в сирийский город Артма, где участвовал в боях в составе отряда так называемого «Халид дайы», выходца из Тертерского района Ровшана Бадалова, который был убит в октябре 2014 года в результате бомбардировки сил коалиции в городе Кобани вместе с 25 членами отряда.

На основании материалов, собранных Службой государственной безопасности, и в соответствии с законодательством Азербайджана в 2018 году решением суда Кямран Зульфугаров был лишен азербайджанского гражданства как опасный террорист, также ему был запрещен въезд в страну.

Зульфугаров нелегально въехал в страну в августе прошлого года. Информация о его присутствии в Азербайджане была проверена и подтверждена в результате расследования, проведенного Службой государственной безопасности, и его задержали.

Кямран Зульфугаров был привлечен к ответственности по статьям 12.1 (действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Азербайджанской Республики), 279.1 (создание вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законодательством, а также участие в их создании и деятельности) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана и арестован по решению суда.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Зульфугаров прошел подготовку в специальном тренировочном лагере ИГИЛ в Сирии и освоил правила обращения с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.

Следствию мужчина заявил, что сожалеет о присоединении к незаконному вооруженному формированию и совершенных им действиях.