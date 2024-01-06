Попытки России сменить власть в Армении. Единственный фактор, который спас Пашиняна

«Что касается безопасности, я сильно сомневаюсь, что ЕС или НАТО будут инвестировать в вооруженные силы Армении. Армения по-прежнему является членом ОДКБ. Возможно, Франция что-то предпримет на двустороннем уровне, но это долгосрочный процесс», — сказал Томас де Ваал.

Своими мыслями де Ваал поделился в интервью армянской службе «Радио Свобода». Эксперт отметил, что он не верит, что западные структуры окажут серьезную поддержку Еревану в сфере безопасности, за исключением ограниченного военно-технического сотрудничества Франции с Арменией.

Томас де Ваал, британский эксперт, известный в последнее время своей проармянск ой позици ей , заявляет, что Запад в настоящее время проявляет дипломатический и экономический интерес к Армении, но не готов поддержать ее в военном отношении.

Де Ваал считает, что 2024 год может стать переломным и решающим для Армении. «Ведь Россия продолжит дестабилизировать ситуацию в стране с целью отстранить Никола Пашиняна от власти. И то, что Запад может предложить Армении в такой ситуации, может быть полезно только в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе Запад помочь Еревану не в состоянии», – сказал де Ваал.

По его мнению, в то время, когда Россия продолжает попытки сменить власть в Армении, Николу Пашиняну помогает только один фактор: хотя он сам и не слишком популярен, Россия еще более непопулярна в Армении.

«Поэтому, я думаю, это единственное, что на данный момент спасает власть Пашиняна», — отметил эксперт.

Томас де Ваал также оценил шансы на подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией в течение года. Он заявил, что подписание мирного соглашения – это только начало.

«Очевидно, что реализация мирного соглашения необходима. В науке о конфликтах есть известная статистика: более половины мирных соглашений терпят неудачу в течение пяти лет. И речь идет о довольно сложных мирных соглашениях. Так что речь идет не только о подписании, но и, очевидно, о реализации», — отметил эксперт.

Томас де Ваал добавил: «Армения хочет, чтобы мирное соглашение находилось под международной гарантией. Азербайджан не видит необходимости в такой гарантии или считает, что достаточно гарантий только стран региона. Это одна из самых серьезных проблем на пути достижения мира».