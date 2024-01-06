Главные прогнозы JPMorgan на 2024 год
Агентство JPMorgan (один из старейших и влиятельных финансовых институтов в мире) составило прогнозы на 2024 год, об этом пишет газета Daily Mail.
По словам ведущего аналитика агентства Майкла Сембласта, беспилотным автомобилям объявят бойкот на фоне растущих проблем с безопасностью. Не так давно машина переехала женщину в тот момент, когда за рулем никого не было. Также в сентябре два беспилотных автомобиля заблокировали машину скорой помощи, в которой находился пострадавший в ДТП.
Крупные города США столкнутся с перебоями электричества и природного газа. Значительная часть энергосистемы не готова к суровым зимним морозам.
Исследователи завершат работу над ингаляционной вакциной от COVID-19, которая снизит скорость распространения инфекции. По словам аналитика, клинические испытания в прошлом году показывали многообещающие результаты.
Также аналитик предположил, что война в Украине продолжится. Путей ее мирного урегулирования пока не видно.
Следующие прогнозы аналитика: доллар продолжит сохранять стабильность и сохранит 50% долю в мировой торговле; убытки по широко синдицированным кредитам впервые превысят потери по частным кредитам; попытки президента Аргентины Милея перейти на расчет в долларах США провалятся в случае реализации; Министерство юстиции США и/или Федеральная торговая комиссия выиграют одно из крупных антимонопольных дел, которые ведутся в настоящее время; региональные банки США будут хорошо себя чувствовать в течение года.