Главные прогнозы JPMorgan на 2024 год

Агентство JPMorgan (один из старейших и влиятельных финансовых институтов в мире) составило прогнозы на 2024 год, об этом пишет газета Daily Mail.

По словам ведущего аналитика агентства Майкла Сембласта, беспилотным автомобилям объявят бойкот на фоне растущих проблем с безопасностью. Не так давно машина переехала женщину в тот момент, когда за рулем никого не было. Также в сентябре два беспилотных автомобиля заблокировали машину скорой помощи, в которой находился пострадавший в ДТП.