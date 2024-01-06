«Простое и недорогое» решение от хуситов

Хуситы пересмотрели свою позицию по проходу судов в Красном море. Издание The Times of Israel сообщает со ссылкой на заявление члена Высшего политического совета хуситов Мухаммеда Али аль-Хуси в соцсети Х, что правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) предложило судам, проходящим через Баб-эль-Мандебский пролив в Красное море, сообщать об отсутствии связей с Израилем.

Али аль-Хуси назвал такое решение «простым и недорогим». В соцсети Х он обратился к транспортным компаниям и министерствам с заявлением о том, что суда, приближающиеся к проливу, должны по радио транслировать фразу: «Мы не имеем никаких отношений с Израилем». В таком случае хуситы не тронут судно. Однако если судно подаст такой сигнал, а затем зайдет в израильский порт, то оно попадет в черный список и будет атаковано при следующем заходе в Красное море.

Не исключено, что хуситы решили более серьезно отнестись к предупреждению группы стран во главе с США о «последствиях», если они не прекратят свои атаки на морские суда в Красном море.