Оппозиция Грузии хочет вернуть прямые президентские выборы

Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария призывает почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили и парламентское большинство на предстоящей весенней сессии парламента начать работу над конституционной поправкой по возвращению правила проведения выборов президента. Об этом информирует «Эхо Кавказа».

Депутат от оппозиционной партии Бека Лилуашвили заявил, что главу грузинского государства должны выбирать граждане, а не представители большинства.

Оппозиционер поясняет, что даже многие европейские страны, отказавшиеся от проведения всеобщего голосования, в итоге вернулись к прежней системе.

Последние прямые президентские выборы в Грузии прошли в Грузии в октябре 2018 года. Следующего президента в 2024 году будет выбирать уже избирательная коллегия, состоящая из 300 делегатов.