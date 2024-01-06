Очередным пунктом дислокации «Мобильной приемной», организованной ПО «Азеригаз» в регионах, стал Гахский район. В рамках акции выступили всего три человека – жители различных сел. В частности, житель села Гум Вусал Нурмамедов попросил газифицировать свой населенный пункт.

Другие два гражданина попросили заменить неисправные газовые счетчики. Руководящие лица Загатальского управления эксплуатации газа зарегистрировали обращения и дали соответствующие поручения.