Халг Банк подвел итоги деятельности 2023 года

По итогам 2023 года чистая прибыль Халг Банка, одного из ведущих банков страны, выросла почти в два раза, составив 52,1 млн манатов. Следует отметить, что чистая прибыль по итогам 2022 года составляла 27,2 млн манатов.

За 2023 год объем активов Банка достиг 3 082,55 млн манатов (рост на 14,8%). На конец отчетного периода рентабельность капитала (ROE) составила 10,55%, а рентабельность активов (ROA) составила 1,82%. Объем кредитного портфеля возрос до 1 879,88 млн манатов, объем депозитов без учета банков и других финансовых учреждений достиг 2 220,97 млн манатов, а общий капитал Халг Банка составил 504,27 млн манатов.

Таким образом, по объему активов, кредитного и депозитного портфелей Халг Банк сохранил позицию в тройке крупнейших частных банков Азербайджана.

В 2023 году международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинг Халг Банка по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте на уровне B1. Одновременно агентство повысило прогноз по рейтингу Банка, оценив его как «Позитивный».

В рамках осуществляемого Банком культурно-социального проекта «Халг Аманаты» в 2023 году широкой общественности была представлена книга «Избранные произведения» выдающейся азербайджанской поэтессы, общественно-политического деятеля Хокумы Биллури.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 Информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.