Стала известна личность одного из лиц, арестованных за шпионскую деятельность в Азербайджане. Его зовут Мартин Риан. Об этом французский журналист армянского происхождения Лео Николиан сообщил на своей официальной странице в социальной платформе X (ранее Twitter).

Как сообщает haqqin.az, официальные и следственные органы Азербайджана не комментируют распространенную во Франции информацию.

Николиан отмечает, что «Мартин Риан был арестован в Баку 4 декабря. Генеральный директор ООО Merkorama Мартин Риан обвиняется в шпионаже. Он был использован (манипулирован) французским агентом 2 DGSE (Главное управление внешней разведки), который привлек его к секретному сотрудничеству, после чего был выдворен из Баку».

Гражданин Франции Мартин Риан, арестованный 4 декабря за шпионаж в пользу французской разведки, в настоящее время находится под арестом в Баку.

Согласно информации, распространившейся ранее в западной прессе, в результате расследований и арестов, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики в начале декабря 2023 года, в Азербайджане была разоблачена обширная агентурная сеть французских спецслужб, вовлеченных в различные операции в Украине, Молдове, Грузии, Азербайджане, ряде стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии.

За короткий срок были выявлены десятки французских шпионов, часть из которых осуществляли деятельность в то время или ранее в Азербайджане, а часть продолжала работать под прикрытием в различных странах и авторитетных международных организациях.

Как стало известно 20 декабря 2023 года, президент Франции Эммануэль Макрон уволил Бернара Эмье, начальника Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE).

Николас Лернер, возглавивший Главное управление внутренней безопасности, назначен новым руководителем внешней разведки.