Первый за более чем 50 лет американский посадочный модуль отправился к Луне в понедельник, 8 января. Как передает Associated Press, космический аппарат Peregrine частной компании Astrobotic Technology запущен с помощью ракеты Vulcan компании United Launch Alliance.

Запуск состоялся с мыса Канаверал во Флориде. Согласно плану, аппарат должен совершить посадку на Луне 23 февраля. Модуль Peregrine высотой 1,9 м и шириной 2,5 м доставит на Луну груз, в том числе научные приборы для NASA, камень с горы Эверест, а также прах создателя сериала «Звездный путь» Джина Родденберри и писателя-фантаста Артура Кларка.

NASA выделило двум частным компаниям деньги на строительство лунных модулей, чтобы те обследовали район Луны, в который позднее планируется направить пилотируемую миссию. Предполагается, что эти аппараты также будут участвовать в научных экспериментах NASA и доставлять на Луну коммерческие грузы. Astrobotic Technology получила на строительство Peregrine $108 млн.