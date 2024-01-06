Азербайджанцев призвали не вестись на фейковые аккаунты

В ряде сегментов социальных сетей создаются фейковые аккаунты от имени кандидатов в президенты, от их имени распространяется недостоверная информация, говорится в совместном заявлении Агентства развития медиа и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

«Подобные действия в преддверии выборов направлены на введение в заблуждение общественности и бросают тень на репутацию кандидатов. Призываем общественность не верить подобным ложным и провокационным сообщениям, полагаться лишь на официальные заявления и информацию, размещенную в аккаунтах кандидатов в социальных сетях.

Мы призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных ситуаций, быть бдительными. Обеспечивается принятие соответствующих мер в отношении источников фейковых аккаунтов», - говорится в совместном заявлении.