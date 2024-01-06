Папа Римский обратился к Азербайджану

«К сожалению, спустя почти два года широкомасштабной войны России против Украины не удается найти место для столь желаемого мира в умах и сердцах, несмотря на многочисленные жертвы и разрушения. Нельзя допустить, чтобы этот конфликт затягивался, нанося вред миллионам людей, нам необходимо положить конец продолжающейся трагедии путем переговоров при соблюдении международного права», - сказал понтифик, обращаясь к дипломатам, аккредитованным при Святом престоле.

Он также выразил обеспокоенность по поводу «напряженности» на Южном Кавказе, «трений» между Азербайджаном и Арменией, призвав стороны достичь мирного договора. Франциск также отметил необходимость соблюдения прав на возвращение перемещенных лиц и уважения мест культа.