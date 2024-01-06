Экс-футболист «Барсы», «Баварии» и «Юве»: «Мхитарян – идиот!»

Знаменитый чилийский футболист Артуро Видаль, поигравший за свою карьеру в итальянских «Ювентусе» и «Интере», немецких «Байере» и «Баварии», испанской «Барселоне», жестко прошелся по армянину Генриху Мхитаряну.

Видаль, становившийся чемпионом Италии, Германии, Испании и выигрывавший со сборной Чили Кубок Америки, явно недоволен тем, что Мхитарян занимает в миланском «Интере» место его соотечественника Алексиса Санчеса.

«Алексис, тебе надо покинуть «Интер». Ему не стоило возвращаться туда, это тягостно. Следовало перейти в клуб, в котором он получал бы удовольствие от игры, в котором его любили бы, но он упрямец.

Как вообще можно ставить играть этого идиота Мхитаряна вместо Санчеса? Он играет, а Алексис – нет, это сводит с ума. Я очень зол», - цитирует слова Видаля pianetamilan.it.