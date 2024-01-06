Министр обороны Великобритании: Путин был вынужден умолять

Президент России Владимир Путин был вынужден умолять Северную Корею предоставить оружие для войны в Украине. Об этом в сети X (ранее Twitter) написал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

«Мир отвернулся от России, вынудив Путина униженно идти в Северную Корею, чтобы продолжить свое незаконное вторжение», - написал Шаппс.

Как ранее сообщало издание Business Insider, нехватка оружия также вынудила Россию обратиться в такие страны, как Северная Корея и Иран.

В октябре Министерство обороны Великобритании заявило в разведывательном сообщении, что Северная Корея может «стать одним из наиболее значимых иностранных поставщиков оружия для России вместе с Ираном и Беларусью».