На железной дороге в России произошел взрыв

Неизвестные устроили взрыв на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле.

По данным российских СМИ, взрывное устройство сработало на цистерне, которую транспортировали с нефтебазы у станции Сан-Донато. Звук взрыва услышали охранники, охранявшие неподалеку вагоны с металлом. Они и нашли поврежденную цистерну, а также обнаружили на соседнем контейнере еще одну бомбу.

Уточняется, что на место происшествия выехали саперы, а территория была оцеплена. По предварительной информации, никто не пострадал.